На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья

На Каннском кинофестивале 2025 года введены новые правила дресс-кода, запрещающие «голые» платья и чрезмерно объемные наряды.

Согласно официальному документу фестиваля, по соображениям приличия нагота запрещена на красной дорожке, а также в любой другой зоне фестиваля, сообщает 1news.az со ссылкой на Telegraph.

Кроме того, «объемные наряды, особенно с длинным шлейфом, которые мешают свободному передвижению гостей и усложняют рассадку в зале”, не допускаются.

Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение порядка и приличия во время мероприятий фестиваля - однако остается вопрос, насколько строго будут соблюдаться эти правила, особенно в отношении знаменитостей, известных своими эффектными нарядами.

Подчеркнем, что ранее подобные ограничения вызвали споры и обсуждения в обществе и социальных сетях.

78-й Каннский кинофестиваль откроется во вторник, 13 мая, в Гранд Театр Люмьер в Пале-де-Фестиваль в Каннах - церемонию открытия проведет французский актер Лоран Лафит, а председателем жюри основного конкурса станет актриса Жюльет Бинош. Фестиваль продлится до 24 мая.