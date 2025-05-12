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Трамп анонсировал снижение в США цен на лекарства до 80%

First News Media09:08 - Сегодня
Трамп анонсировал снижение в США цен на лекарства до 80%

Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указ, направленный на снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств в США.

"Я рад объявить, что завтра в 09:00 утра в Белом доме я подпишу один из самых важных исполнительных указов в истории нашей страны. Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и другие лекарственные препараты будут снижены почти сразу же на 30-80% ", - написал Трамп в своей соцсети.

По словам Трампа, благодаря его указу, США "будут платить ту же цену, что и страна, которая платит самую низкую цену в мире".

"К нашей стране, наконец, будут относиться справедливо, а расходы наших граждан на здравоохранение сократятся в разы", - отметил Трамп.

При этом он отметил, что цены на препараты вырастут по всему миру, чтобы уравнять стоимость лекарств.

"Я введу политику наиболее благоприятствуемой нации, в соответствии с которой Соединенные Штаты будут платить ту же цену, что и страна, которая платит самую низкую цену в мире. С нашей страной наконец будут обращаться справедливо, и расходы на здравоохранение наших граждан будут сокращены на суммы, о которых раньше и не думали", - заключил Трамп.

Источник: Интерфакс

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