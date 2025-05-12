Дочь звезды фильма «Fəryad» живет на улице в Москве – ВИДЕО

Джамаля Мирзоева, единственная дочь ныне покойного азербайджанского актера и режиссера Джейхуна Мирзоева, известного по фильмам «Ögey ana» и «Fəryad», оказалась в крайне тяжелой жизненной ситуации.

По данным передачи «Bizimləsən», которую ведет Заур Бахшалиев, женщина в настоящее время живет на улице в Москве.

Сообщается, что она уехала из Азербайджана много лет назад. Причины ее отъезда остаются неясными — предполагается, что решение могло быть связано с личными переживаниями. Несмотря на попытки соотечественников оказать ей помощь, Джамаля, по имеющимся сведениям, отказывается от поддержки и избегает общения.

Напомним, что Джейхун Мирзоев скончался 5 марта 1993 года. Его последней работой в качестве режиссера и актера стал фильм «Fəryad», который получил широкое признание у зрителей.

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