Баку примет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

Всемирный почтовый союз (ВПС) совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО «Азерпочт», действующим в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), 13-15 мая проведут в Баку Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ.

Мероприятие, которое станет важной вехой в развитии почтовой связи в регионе, пройдет под девизом «Следующие горизонты: электронная коммерция, инновация и навигация цепочки поставок для будущего совершенства», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ООО «Азерпочт».

Форум впервые в регионе Европы и Содружества Независимых Государств соберет свыше 150 высокопоставленных делегатов из более чем 30 стран, включая старших должностных лиц и экспертов национальных почтовых служб, технологических компаний и компаний электронной коммерции.

Цель мероприятия - стать региональной стратегической платформой для дискуссий, сравнительного анализа, обмена знаниями и инновациями. Обсуждения будут сосредоточены на трансформации почтового сектора с учетом глобальных тенденций и сбоев в цифровой среде.

Ключевые темы повестки форума включают растущую роль электронной коммерции в почтовых сетях, вопросы цифровой трансформации, внедрение устойчивых логистических практик и растущее значение кибербезопасности для укрепления доверия и обеспечения надежности и безопасности почтовых операций.

Содействуя диалогу между лидерами отрасли и заинтересованными сторонами, мероприятие будет способствовать разработке дальновидных стратегий и инновационных решений в ответ на меняющиеся потребности клиентов и бизнеса. Форум также продемонстрирует приверженность ВПС поощрению регионального развития и укреплению международного сотрудничества в почтовой сфере.

Ожидается, что участники мероприятия представят практические идеи, которые помогут почтовым операторам сохранить конкурентоспособность, устойчивость и способность соответствовать требованиям цифровой экономики.