 Баку примет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Баку примет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

Феликс Вишневецкий12:57 - Сегодня
Баку примет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

Всемирный почтовый союз (ВПС) совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО «Азерпочт», действующим в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), 13-15 мая проведут в Баку Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ.

Мероприятие, которое станет важной вехой в развитии почтовой связи в регионе, пройдет под девизом «Следующие горизонты: электронная коммерция, инновация и навигация цепочки поставок для будущего совершенства», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ООО «Азерпочт».

Форум впервые в регионе Европы и Содружества Независимых Государств соберет свыше 150 высокопоставленных делегатов из более чем 30 стран, включая старших должностных лиц и экспертов национальных почтовых служб, технологических компаний и компаний электронной коммерции.

Цель мероприятия - стать региональной стратегической платформой для дискуссий, сравнительного анализа, обмена знаниями и инновациями. Обсуждения будут сосредоточены на трансформации почтового сектора с учетом глобальных тенденций и сбоев в цифровой среде.

Ключевые темы повестки форума включают растущую роль электронной коммерции в почтовых сетях, вопросы цифровой трансформации, внедрение устойчивых логистических практик и растущее значение кибербезопасности для укрепления доверия и обеспечения надежности и безопасности почтовых операций.

Содействуя диалогу между лидерами отрасли и заинтересованными сторонами, мероприятие будет способствовать разработке дальновидных стратегий и инновационных решений в ответ на меняющиеся потребности клиентов и бизнеса. Форум также продемонстрирует приверженность ВПС поощрению регионального развития и укреплению международного сотрудничества в почтовой сфере.

Ожидается, что участники мероприятия представят практические идеи, которые помогут почтовым операторам сохранить конкурентоспособность, устойчивость и способность соответствовать требованиям цифровой экономики.

Поделиться:
190

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 26° тепла

Lifestyle

Модель, блогер, инфлюенсер: Лиана Рустами о том, как остаться собой в соцсетях, и не ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился с премьером Бахрейна

Политика

Яшар Гюлер посетит Азербайджан

Общество

В Баку участились случаи опасной езды на велосипедах и скутерах - ВИДЕО

Forbes: Почему стоит посетить яркий и многоликий Баку — столицу Азербайджана

AZAL поэтапно возобновляет полеты в Индию и Пакистан

Forbes: Азербайджан делает ставку на уникальность своих вин

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Хирург или охотник? В автомобиле азербайджанского врача обнаружен арсенал оружия

В Баку ожидается пасмурная погода, в ряде районов возможны ливни

Почему на некоторых станциях бакинского метро высаживают пассажиров? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Азербайджанские военнослужащие прошли маршем по Красной площади - ВИДЕО

Последние новости

Мать Анара Нагылбаза: «Теперь они травят моего внука, как когда-то сына…» - ВИДЕО

Сегодня, 15:19

В Баку участились случаи опасной езды на велосипедах и скутерах - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Forbes: Почему стоит посетить яркий и многоликий Баку — столицу Азербайджана

Сегодня, 14:48

AZAL поэтапно возобновляет полеты в Индию и Пакистан

Сегодня, 14:41

Forbes: Азербайджан делает ставку на уникальность своих вин

Сегодня, 14:39

Пожар после взрыва в Гяндже ликвидирован: есть жертвы и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Модель, блогер, инфлюенсер: Лиана Рустами о том, как остаться собой в соцсетях, и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

США могут свободно инвестировать в экономику Ирана в случае заключения сделки – власти ИРИ

Сегодня, 13:44

Главы МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня, 13:36

Минтранспорта Казахстана: Отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют после расследования

Сегодня, 13:33

Погода на вторник: В Баку ожидается до 26° тепла

Сегодня, 13:31

Аншлаг и воспоминания: 34-летняя музыкальная автобиография Севды Алекперзаде - ФОТО

Сегодня, 13:21

Генсек НАТО завтра отправится в Турцию

Сегодня, 13:19

Страны ЕС приступили к согласованию 17-го пакета санкций против РФ

Сегодня, 13:14

Еврокомиссия подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

Сегодня, 13:06

Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у Роберта Кочаряна

Сегодня, 13:05

Баку примет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

Сегодня, 12:57

Анкара заявила, что ждет конкретику по возможным переговорам по Украине

Сегодня, 12:54

Джейхун Байрамов встретился с премьером Бахрейна

Сегодня, 12:49

Землю атакует геомагнитная буря

Сегодня, 12:34
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50