Кто и как может получить пособие в размере 1600 манатов?

С этого года увеличен размер одного из единовременных пособий - выплаты лицам, освобожденным от отбывания наказания и нуждающимся в медицинской и социальной помощи.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «В связи с повышением минимальной заработной платы, размер этого пособия увеличен с 1380 до 1600 манатов. Несмотря на то, что выплата предусмотрена законом, мониторинги показывают, что число граждан, пользующихся этим пособием, невелико. Между тем для лиц, освобожденных от отбывания наказания, это важная возможность получить поддержку».

В.Байрамов отмечает, что пособие предоставляется лицам, освобожденным от отбывания наказания и нуждающимся в медицинской и социальной помощи: «При этом выплата осуществляется на основании справки, выданной пенитенциарным учреждением лицам, освобожденным от наказания в виде лишения свободы на определенный срок или пожизненного лишения свободы, в соответствии с установленными законом основаниями. Размер пособия составляет четырехкратный размер минимальной месячной заработной платы, то есть, таким лицам выплачивается 1600 манатов. Процедура подачи заявления достаточно проста: получение пособия можно оформить, предоставив копию удостоверения личности, справку из исправительного учреждения об освобождении от отбывания наказания, а также решение суда об освобождении лица от уголовной ответственности или от оставшейся части наказания на оправдательных основаниях».

Подчеркивается, что заявление о назначении пособия рассматривается в срок не позднее 10 дней с момента его регистрации, и по нему принимается соответствующее решение – в случае отказа в назначении пособия заявителю в течение 5 дней предоставляется официальное уведомление с указанием причин отказа.

«Для тех, кто имеет право на это пособие, но ранее не обращался за ним, также предоставляется возможность его получения. Так, социальные пособия выплачиваются максимум за три года, предшествующие дате обращения, при наличии на них права. То есть, если гражданин был освобожден от отбывания наказания в течение последних трех лет и не подал заявление, сейчас он все равно имеет право получить эту выплату», - подчеркивает Вугар Байрамов.