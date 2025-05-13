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Суд вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах

Феликс Вишневецкий14:15 - Сегодня
Суд вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах

Парижский судебный трибунал 13 мая вынес приговор 76-летнему Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах, совершенных на съемках фильма Les Volets Verts в 2021 году.

Актер осужден на 18 месяцев условного лишения свободы - адвокат Жерара Депардье сразу же заявил, что будет подавать апелляцию на этот приговор, сообщает 1news.az со ссылкой на BFM TV.

Суд признал актера виновным в сексуальных домогательствах в отношении Амели и Сары (имена изменены) и постановил внести его в реестр преступников, совершивших сексуальные правонарушения. При вынесении решения суд учел возраст подсудимого, ухудшившееся состояние здоровья, а также его позицию по делу – Депардье продолжает отрицать обвинения.

Кроме того, суд принял во внимание требование адвокатов потерпевших о компенсации - Жерар Депардье должен выплатить по 1000 евро каждой из потерпевших.

Адвокат одной из женщин выразила удовлетворение приговором: «Это великая победа для жертв Депардье. Это - победа двух женщин на съемочной площадке и всех женщин, которые поддерживали этот процесс».

Амели, одна из потерпевших, поделилась своими эмоциями после вынесения приговора: «Я очень тронута, очень довольна этим решением. Это для меня победа, большое достижение, шаг вперед… Я ощущаю, что справедливость восторжествовала».

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