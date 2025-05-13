В Баку продолжается реставрация мозаик - ФОТО

В ряде районов Баку сохранились мозаичные композиции, которые являются одной из форм историко-культурного наследия азербайджанского народа.

К сожалению, из-за недостаточного внимания к этой форме декоративно-прикладного искусства возникла серьезная необходимость в реставрации мозаичных композиций, созданных в XX веке.

В связи с этим по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проводятся работы по восстановлению мозаик, являющихся редкими примерами монументального искусства, в различных районах города Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ столицы.

Реставрационные работы уже завершены перед предприятием, расположенным на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе, и перед Сураханским железнодорожным переездом на улице Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе.

«В настоящее время работы продолжаются в других местах. Этот проект открывает новую страницу в культурной жизни столицы, возвращая утраченное дыхание времени жителям города и будущим поколениям», - отметили в ИВ Баку.