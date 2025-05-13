В Баку демонтировали самовольно установленную рядом с жилым домом будку - ВИДЕО

Ранее в СМИ распространилась информация о самовольной установке объекта на территории вблизи дома №21, расположенного в Сураханском районе Баку, 5-м массиве поселка Ени Гюнешли.

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре провело мониторинг, в результате которого было установлено, что данный объект был установлен на указанной территории без каких-либо разрешительных документов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Управления.

В связи с выявленным нарушением Главное управление архитектуры и градостроительства совместно с соответствующими органами обеспечило демонтаж и вывоз установленной будки с территории.

«Благодарим жителей за бдительность и активную гражданскую позицию», - подчеркнули в Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку.