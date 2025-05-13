Начато строительство нового моста через реку Гарачай - ФОТО - ВИДЕО

На 7-м километре автомобильной дороги Губа – Гонагкенд - Мучу начато строительство нового автомобильного моста, который станет альтернативой существующему аварийному мосту длиной 101 метр, расположенному через реку Гарачай.

Новый мост протяженностью 100 метров и шириной 12 метров будет состоять из трех пролетов – в настоящее время ведется строительство опор по краям моста, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Напомним, что в результате паводка была зафиксирована деформация опоры №4 существующего моста - она отклонилась от вертикальной оси.

На место происшествия оперативно были направлены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, приняты меры безопасности, движение транспорта было приостановлено. В кратчайшие сроки в район были мобилизованы специальная техника и рабочая сила, после чего были проведены восстановительные работы, и мост был временно введен в эксплуатацию.