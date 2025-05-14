Полуфинальное выступление группы Mamagama на конкурсе «Евровидение-2025» - ВИДЕО

В Базеле на концертной арене Saint Jakobshalle проходит первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Представители Азербайджана на «Евровидении-2025» - группа Mamagama - выступили во второй части первого полуфинала под номером 10 с песней «Run with you».

Азербайджанский евровидийный номер поставлен британкой Эйс Бауэрман, ранее сотрудничавшей с такими мировыми звездами, как Эд Ширан, Дуа Липа, Биби Рекса и т.д.

Сценические образы группы созданы дизайнером Камиллой Бабаевой – отметим, что одной из значимых деталей в образе солиста группы Mamagama Асафа Мишиева стал вышитый камнями цветок харыбюльбюль на перчатке. Стайлингом представителей Азербайджана занимается стилист Нигамет Гурбанов (Niko Lab).