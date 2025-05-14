Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 15 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и вечером возможны дожди и грозы. В некоторых местах полуострова осадки могут носить ливневый характер, ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 14–16° тепла, днем - 18–21° тепла. Атмосферное давление будет равно 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 55–60%.

В регионах страны местами ожидаются дожди и грозы, в ряде районов - ливни и град, в высокогорье - снег, местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12–16° тепла, днем - 16–21° тепла. В горах ночью - 3–8° тепла, днем - 10–15° тепла.