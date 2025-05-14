Продолжается аттестация преподавателей музыкальных и художественных школ – ФОТО

Министерство культуры проводит аттестацию преподавателей музыкальных и художественных школ, работающих в системе ведомства, с целью оценки их профессиональных знаний, навыков и квалификации.

Аттестация, организованная с учетом требований трудового законодательства, на первом этапе охватывает Баку и Абшерон-Хызы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

12 мая стартовала следующая стадия аттестации – в первый день прошла аттестация преподавателей, которые не смогли принять участие на предыдущем этапе по уважительным причинам, в Баку и Абшерон-Хызы.

Аттестация, которая продлится до 23 мая, охватит 568 преподавателей по специальностям фортепиано и музыкальной теории из 20 музыкальных и художественных школ Губа-Хачмазского, Миль-Муганского и Ширван-Сальянского регионов.

В июне планируется провести аттестацию преподавателей других специальностей в школах этих регионов.