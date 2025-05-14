Netflix снимет мини-сериал о Мадонне – ФОТО

Королева мировой поп-музыки Мадонна вместе со стриминговой платформой Netflix работает над новым сериалом о своей жизни и творчестве.

Проект находится на ранней стадии разработки - над мини-сериалом работают сама Мадонна и шоураннер Шон Леви, автор «Очень странных дел» и «Весь невидимый нам свет».

Этот проект не связан с ранее отмененным биографическим фильмом Universal, в котором главную роль должна была сыграть Джулия Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну» и т.д.). Однако актриса все еще может появиться в сериале - она участвовала в туре Мадонны в 2023 году и тесно сотрудничает с Netflix.

Отмечается, что пока не известно, на какой период в карьере певицы будет сделан акцент.