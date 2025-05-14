 Netflix снимет мини-сериал о Мадонне – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Netflix снимет мини-сериал о Мадонне – ФОТО

Феликс Вишневецкий15:55 - Сегодня
Netflix снимет мини-сериал о Мадонне – ФОТО

Королева мировой поп-музыки Мадонна вместе со стриминговой платформой Netflix работает над новым сериалом о своей жизни и творчестве.

Проект находится на ранней стадии разработки - над мини-сериалом работают сама Мадонна и шоураннер Шон Леви, автор «Очень странных дел» и «Весь невидимый нам свет».

Этот проект не связан с ранее отмененным биографическим фильмом Universal, в котором главную роль должна была сыграть Джулия Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну» и т.д.). Однако актриса все еще может появиться в сериале - она участвовала в туре Мадонны в 2023 году и тесно сотрудничает с Netflix.

Отмечается, что пока не известно, на какой период в карьере певицы будет сделан акцент.

Поделиться:
121

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются ливни

Общество

Поддержка, стремление и достижения: дети героев на международных олимпиадах - ...

Общество

Для представителей СМИ проводится тренинг по кибербезопасности - ФОТО

Xроника

Президент Азербайджана поздравил парагвайского коллегу с Днем независимости

Lifestyle

Netflix снимет мини-сериал о Мадонне – ФОТО

«Это несерьезно»: Нигяр Джамал ответила на призыв к бойкоту «Евровидения» - ФОТО

В Баку состоится первый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan!

Надир Рустамли поделился неожиданной деталью своего участия в «Евровидении-2022» - ВИДЕО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

OneRepublic: «В Азербайджане мы были впервые, но точно не в последний раз» - ВИДЕО

Модель, блогер, инфлюенсер: Лиана Рустами о том, как остаться собой в соцсетях, и не только - ФОТО - ВИДЕО

Хары бюльбюль «расцвел» на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Мать Анара Нагылбаза: «Теперь они травят моего внука, как когда-то сына…» - ВИДЕО

Последние новости

Умер «самый бедный президент в мире», бывший лидер Уругвая Хосе Мухика

Сегодня, 16:13

В Баку начался суд над Ильхамой Эльшадгызы: «Даже кебаб есть не могу» - ВИДЕО

Сегодня, 16:04

Армения выразила готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Сегодня, 16:00

Доверчивость к блогерам обернулась потерей денег: в Баку задержан глава агентства недвижимости

Сегодня, 15:58

В Баку пассажиры метро и автобусов снова могут оплачивать проезд онлайн

Сегодня, 15:57

Netflix снимет мини-сериал о Мадонне – ФОТО

Сегодня, 15:55

Эрдоган: Крайне Важно, чтобы сирийские и европейские ячейки PKK осознали реальность и сдали оружие

Сегодня, 15:54

В Азербайджане будут разработаны клинические протоколы в области стоматологии

Сегодня, 15:52

2037 человек будут сдавать экзамен для участия в III стажировке студентов и выпускников «Маарифчи»

Сегодня, 15:50

1640 учащихся примут участие в следующем этапе конкурса «Национальный межшкольный хакатон-2025»

Сегодня, 15:43

Марк Рютте: Турция играет большую роль в урегулировании конфликта в Украине

Сегодня, 15:37

Поддерживаемая Azercell «Детская горячая линия» приняла 940 обращений в I квартале 2025 года

Сегодня, 15:33

Азербайджан расширит дипломатическое присутствие в Африке

Сегодня, 15:23

Из окопа – в палату №6: армянской армии срочно нужен не штаб, а психдиспансер - ВИДЕО

Сегодня, 15:17

Рейтинг Зеленского вырос до 74%

Сегодня, 15:09

Самолет на подставных лиц: Экс-глава авиации Армении обошел казну на миллионы

Сегодня, 15:05

В Пирекешкюле будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 15:00

Стычка в парламенте Армении: Сын Кочаряна спровоцировал потасовку - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Обеспечение жильем льготников продлится до 2030 года

Сегодня, 14:39

Поддержка, стремление и достижения: дети героев на международных олимпиадах - ФОТО

Сегодня, 14:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50