В Баку начался суд над Ильхамой Эльшадгызы: «Даже кебаб есть не могу» - ВИДЕО

Начался судебный процесс по делу представлявшейся поэтессой Ильхамой Эльшадгызы (Аскеровой), которая была арестована по обвинению в хранении наркотиков.

И.Эльшадгызы доставили в зал суда под конвоем, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Войдя в зал, обвиняемая заявила: «Я не виновна, и я - не обычный человек. Кроме того, меня арестовали, несмотря на болезнь. У меня удален желчный пузырь, даже кебаб есть не могу».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анарa Садыгова прокурор зачитал обвинительное заключение.

Ильхаме Эльшадгызы предъявлено окончательное обвинение по статье 234.1-1 «Незаконное хранение или перевозка наркотических или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта» УК АР, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Обвиняемая не согласилась с предъявленным обвинением и заявила, что не признает себя виновной: «Я - азербайджанская женщина. К тому же поэтесса. Бог дал мне двойной разум. Раньше весь день только обо мне и писали, а теперь почему-то выставляют меня как отброс общества. Я в здравом уме, но то в психушку увозят, то называют наркоманкой. Уже пять месяцев мучаюсь. Мою мать довели до слез. Я не какой-то там человек. Я столько произведений написала, столько сделала ради общества. Мне нужна была поддержка…»

По словам И.Эльшадгызы, весной она должна творить и писать: «А меня взяли и посадили в тюрьму в Кюрдаханы… Разве так выглядит наркоман? Что это вообще значит? Я всегда была на телевидении, мое имя никогда не связывали ни с одним мужчиной. На государственных мероприятиях звучали мои стихи. Я - порядочная женщина. И все это потому, что в TikTok я сказала про дрель и кому-то это не понравилось. Я прошу оправдания».