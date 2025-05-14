ChatGPT стал пятым самым посещаемым сайтом в мире

ChatGPT занял пятое место в списке самых посещаемых сайтов в мире, составленном компанией Similarweb.

Как передают зарубежные медиа, среднее время, проведенное пользователями на сайте ChatGPT, достигает 7 минут и 15 секунд, при этом за одно посещение они, как правило, просматривают около 4,15 страниц. Доля посетителей, которые покидают сайт после просмотра лишь одной страницы, составляет 29,59 проц.

Первое место в рейтинге занимает поисковая система Google, средняя продолжительность посещения которой составляет 10 минут 31 секунду. В ходе одного визита пользователи, как правило, просматривают 8,91 страницы. При этом 26,57 проц посетителей покидают сайт после ознакомления с единственной страницей.

YouTube занимает вторую строчку по популярности. Средняя продолжительность сеанса на платформе равна 20 минутам 18 секундам, при этом пользователи в среднем посещают 13,15 страниц. 20,49 проц посетителей покидают сайт после просмотра лишь одной страницы.

В ТОП-3 рейтинговых социальных сетей, в который входят Facebook и Instagram, среднее время пребывания пользователей составляет 10 минут 42 секунды для Facebook и 8 минут 37 секунд для Instagram. За одно посещение пользователи взаимодействуют с 13,53 страницами в Facebook и 13,38 страницами в Instagram. При этом, показатель отказов от посещения Facebook равен 29,78 проц, а у Instagram - 33,12 проц.