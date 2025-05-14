Назначен директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева

У Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, действующего при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, новый директор.

Министр культуры Адиль Керимли подписал приказ о назначении на вышеуказанную должность пианистки, кандидата философии в области искусствоведения Лейлы Гулиевой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Лейла Гулиева получила образование по специальности «Фортепиано» в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. В 2002 году с отличием окончила бакалавриат по специальности «Музыковедение» в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а в 2004-м - магистратуру.

С 2004 года начала преподавательскую деятельность в Азербайджанском национальной консерватории на кафедре истории и теории музыки. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Стилевые особенности творчества Джахангира Джахангирова» - в 2022 году была избрана профессором этой кафедры.

В 2013–2023 годах занимала должности декана факультетов исполнительского искусства и музыкального искусства Азербайджанской национальной консерватории. С 2023 года до нового назначения возглавляла Экзаменационный центр при консерватории.

Лейла Гулиева - автор программ «История зарубежной музыки», «История музыки», «Современная музыка», брошюр о композиторах Азере Рзаеве и Гасане Рзаеве, а также монографии «Джахангир Джахангиров» и других публикаций.