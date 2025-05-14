Эмин Агаларов и Яна Рудковская реализуют в Баку грандиозный проект – ВИДЕО

В столице Азербайджана готовится масштабный спортивно-развлекательный проект – бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов объявил о планах строительства ледовой арены на территории курорта Sea Breeze.

Об этом он сообщил в социальных сетях, поделившись видео с российским продюсером Яной Рудковской и фигуристкой Вероникой Жилиной.

«У нас в гостях прекрасные Яна Рудковская и Вероника Жилина. В наших планах - открытие грандиозной ледовой арены, где будут не только потрясающие шоу от «Ангелов Плющенко», но и возможность заниматься хоккеем, фигурным катанием, а также другими видами спорта и мероприятиями», - отметил Э.Агаларов.