«Держись, родная»: Гусейн Гасанов объявил войну Екатерине Мизулиной – ФОТО

Российский Telegram-канал Mash 14 мая сообщил о том, что блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств.

Отмечалось, что в отношении Г.Гасанова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере») УК РФ - суд заочно избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу, блогер находится в розыске.

Сам блогер в Instagram Stories заявил, что его юристы работают над сложившейся ситуацией, отметив, что «на деле все не так драматично», и подчеркнув, что закрыл все долги перед налоговой. Однако директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму свыше 170 млн рублей (более 3,6 млн манатов).

В Instagram Stories блогер заявил, что сообщения СМИ о том, что он уклонился от уплаты налогов, не соответствуют действительности, так как он заплатил все налоги и штрафы в размере 320 млн рублей (более 6,7 млн манатов) – в подтверждение своих слов он показал соответствующую справку об отсутствии долгов по налогам.

«Представьте ситуацию – ты заплатил 320 млн рублей, это почти 4 млн долларов вместе со штрафами, а дело все равно завели. Екатерина Мизулина сообщает, что я уклонился от уплаты налогов на сумму 170 млн рублей. Все недоимки по налогам, 320 млн рублей, были честно выплачены в бюджет государства в 2024 году со штрафами и комиссиями. Об этом я публично отчитался», - пишет Г.Гасанов в Stories.

«А когда вы отчитаетесь о своих тратах 200 млн рублей из бюджета страны, Екатерина?» - обращается блогер к Мизулиной, отмечая, что намерен подать на нее в суд за ее высказывание про него, и призывая руководство Telegram обратить внимание на ее канал.

Обращаясь к своей многомиллионной аудитории, блогер призвал подписчиков жаловаться на Telegram-канал Е.Мизулиной для того, чтобы он был заблокирован.

«Держись, родная» - отмечает Г.Гасанов, на что Е.Мизулина ответила блогеру следующее: «Очень страшно. Меня с детского сада так не пугали. Тут какие-то клоуны в соцсетях кукарекают, веселят. Мило».

Также директор Лиги безопасного Интернета заявила, что «Скамер Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года: «Такие же сказки он рассказывал подписчикам, когда обещал им неземное обогащение в одном из скам проектов. Кстати, уклонение от уплаты налогов - серьезное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать».

*Скамер - мошенник в Интернете, обманным путем получающий от людей деньги или другие ценности.