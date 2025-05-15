Айсель Теймурзаде возвращается на большую сцену – ВИДЕО

После долгого перерыва представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2009» певица Айсель Теймурзаде (Адыгезалзаде) впервые выступит на большой сцене.

Произойдет это на открытии международного музыкального фестиваля DREAM Fest 2025, которое состоится 23 июля – об этом организаторы сообщили на официальной странице фестиваля в социальной сети Instagram.

Отметим, что хоть А.Теймурзаде периодически выпускала новые песни, такие как «Yeni il» и «Воплощение мечты», на большую сцену впервые за долгие годы она выйдет именно на DREAM Fest 2025 – напомним, что определенный перерыв в карьере звезды «Евровидения» был связан с замужеством и рождением детей.

Подчеркнем, что сценическое имя Айсель Теймурзаде – AYSEL.