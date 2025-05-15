Арифу Бабаеву вручена премия Гейдара Алиева – ФОТО

Народный артист Азербайджана, ханенде Ариф Бабаев 8 мая был удостоен премии Гейдара Алиева - соответствующее Распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что А.Бабаев был удостоен этой высокой награды за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.

14 мая заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента АР Фарах Алиева вручила награду народному артисту Арифу Бабаеву в его доме, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Ф.Алиева передала ханенде приветствия и поздравления от Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Ариф Бабаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание развитию культуры, в том числе мугамного искусства, и проявлял заботу о ней.

Ханенде отметил, что присуждение этой высокой награды, носящей имя великого лидера, он воспринимает и как высокую оценку мугамного искусства, и выразил глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

Он отметил, что с огромной радостью и гордостью воспринял открытие Центра мугама в его родном Агдаме: «Я смотрел церемонию открытия Агдамского Центра мугама по телевизору. Во время концерта, особенно при исполнении «Карабах шикестеси», не смог сдержать слез. Да хранит Всевышний нашего уважаемого Президента - он вернул нам Карабах. Теперь и наша культура, и наш мугам возвращаются на эти земли. Верю, что азербайджанский мугам в Карабахе возродится. Центр мугама в Агдаме сыграет в этом большую роль».

Ариф Бабаев также подчеркнул следующее: «Выражаю глубокую благодарность уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву за столь стремительное возрождение культуры в нашем Карабахе, а также Фонду Гейдара Алиева и его руководителю, нашей дорогой Мехрибан ханум, за неизменную поддержку, благодаря которой мугам нашего народа обретает мировую славу».