Определились все финалисты «Евровидения 2025»

В Базеле подошел к концу первый полуфинал «Евровидения-2025», в котором за выход в финал боролись участники из 16 стран.

По результатам голосования телезрителей во вторую десятку финалистов конкурса «Евровидение 2025» вошли следующие страны – Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Напомним, что по итогам первого полуфинала финалистами стали участники из Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.

Также в финальном шоу примет участие Швейцария (победитель прошлого года – прим. ред.) и исполнители из Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии – это страны «Большой пятерки», которые автоматически проходят в финал «Евровидения»

Финал международного песенного конкурса состоится 17 мая.