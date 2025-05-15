Кино на неделю: Новый «Пункт назначения» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Пункт назначения: Узы крови»

Жанр – ужасы (США, Канада).

Режиссеры - Зак Липовски, Адам Б. Стейн.

В главных ролях: Тони Тодд, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Эйприл Телек, Риа Килстедт, Кейтлин Санта Хуана, Анна Лори, Макс Ллойд-Джонс.

Рейтинги: IMDb - 7,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти ее семью от смерти.

«Верный друг»

Жанр - драма, комедия (США).

Режиссеры - Скотт Макгихи, Дэвид Сигел.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Билл Мюррей, Бинг, Хлоя Шофлер, Сьюзэн Уондс, Сьюзэн Линскей, Джоэль Ван Лью, Джош Пейс.

Рейтинги: Кинопоиск – 6,4/10, IMDb – 6,4/10, Rotten Tomatoes – 4,1/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство— огромного дога по кличке Аполлон - от своего близкого друга и наставника. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем: от разрушенной мебели до угрозы выселения. Но чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает - не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей.

«Sıcak büfe»

Жанр - комедия (Турция).

Режиссер: Сердар Гезелекли.

В главных ролях: Хакан Йылмаз, Оркунджан Изан.

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Джахангир и Хакан - два брата, управляющие унаследованным от отца кафе, утопающим в долгах. Однажды ночью в кафе приходит Ильяс с сумкой, полной незаконных денег, и внезапно умирает. Братья оказываются перед моральной дилеммой: взять деньги или нет, что приводит к цепочке преступных событий. Соседи, полиция и настоящие владельцы денег лишь усугубляют ситуацию. «Горячее кафе» — это черная комедия о том, как обычные люди теряются, сталкиваясь с преступлением.

«Царь царей»

Жанр - мультфильм, фэнтези (Южная Корея, США).

Режиссер - Чан Сон-хо.

В главных ролях: Пирс Броснан, Ума Турман, Кеннет Брана, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Форест Уитакер, Бен Кингсли.

Рейтинги: IMDb - 7,3/10, Rotten Tomatoes – 4,8/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Отец рассказывает сыну историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря своему воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.