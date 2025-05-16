Ройа и Мурад Ариф презентовали клип на трек «Bumerang», ставший хитом в TikTok – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф спели дуэтом.

На официальном YouTube-канале Мурада Арифа презентован яркий видеоклип на песню «Bumerang» (автор музыки и слов - М.Ариф), снятый режиссером Эмином Мурадовым - ранее певцы выложили тизер песни в TikTok, где пользователи начали активно снимать видео, и за считанные дни песня попала в тренды платформы.

Отметим, что специально для съемок клипа на песню «Bumerang», которая уже стала хитом, в Баку из Стамбула прилетел стилист Тарик Гюль, работавший над образами артистов в этом проекте.