Путеводитель по паркам Баку: Где отдохнуть на свежем воздухе и как добраться? – ФОТО

С приходом весенне-летнего сезона парки Баку становятся идеальным местом для отдыха, прогулок на свежем воздухе и встреч с друзьями.

Чтобы жителям столицы и гостям города было проще добраться до зеленых зон, ООО BakuBus опубликовало в своих социальных сетях подробную информацию о маршрутах, следующих к различным паркам столицы.

«С наступлением весенне-летнего сезона парки, как важная часть городской инфраструктуры, превращаются в идеальное пространство для отдыха, чистого воздуха и социализации. Чтобы вам было удобно добираться до этих зеленых уголков, мы подготовили список маршрутов BakuBus», - говорится в сообщении компании.

Публикация сопровождается наглядной инфографикой, где указано, какому парку соответствует тот или иной автобусный маршрут.