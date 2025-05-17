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Стартовал финал конкурса «Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Феликс Вишневецкий23:00 - 17 / 05 / 2025
Стартовал финал конкурса «Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

В швейцарском городе Базель стартовал финал международного песенного конкурса «Евровидение 2025», за победу в котором борются конкурсанты из 25 стран.

Победитель 69-го конкурса «Евровидение» будет определен по результатам голосования профессионального жюри и телезрителей – оглашать результаты от Азербайджана в прямом эфире канала ITV будет звезда «Евровидения 2010» Сафура Алиева.

Напомним, что в этом году представителям Азербайджана – группе Mamagama – не удалось пройти в конкурсный финал.

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