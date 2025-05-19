Умер автор постановки балета «Легенда о любви» Юрий Григорович

Советский и российский хореограф, балетмейстер, один из величайших деятелей мирового балета XX века, народный артист СССР Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет.

О смерти Ю.Григоровича сообщает ТАСС, отмечая, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Там же окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова (ныне - Мариинский театр). Оставался солистом до 1961 года и осуществил затем на этой сцене свои первые постановки, которые принесли ему мировое признание.

Одной из его ключевых работ стал балет «Легенда о любви» выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова. Мировая премьера спектакля состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета - ныне Мариинский театр. В постановке принимали участие маэстро Ниязи и художник Симон Вирсаладзе.

Позднее, в 1965 году, «Легенда о любви» была поставлена в Большом театре в Москве. В 2014 году спектакль вернулся на историческую сцену театра в восстановленной оригинальной постановке Юрия Григоровича.