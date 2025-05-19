Артист новой волны электронного перформанса Anyma выступит в Баку – ВИДЕО

Артист новой волны электронного перформанса, в котором важна не только музыка, но и визуальный нарратив, Anyma выступит 19 сентября в Баку в рамках развлекательной программы Гран-при Формулы-1 Qatar Airways Азербайджан-2025.

«Приготовьтесь к незабываемой ночи! 19 сентября Anyma зажжёт сцену Гран-при Формулы-1 Qatar Airways в Азербайджане 2025 с головокружительным аудиовизуальным шоу. Не пропустите это грандиозное слияние музыки и автоспорта в самом сердце Баку!» - сообщает операционная компания Baku City Circuit на своих страницах в социальных сетях.

Anyma - это сольный проект Маттео Миллери, итало-американского диджея и продюсера, также известного как участник дуэта Tale of Us и сооснователь лейбла Afterlife Records.

Anyma быстро стал флагманом нового этапа в развитии электронной сцены. Его шоу - это не просто выступления диджея, а мультимедийные спектакли, в которых сливаются музыка, 3D-анимация, интерактивные визуальные технологии и размышления о границах между цифровым и реальным.