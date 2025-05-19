Кадры трагического ДТП в Баку: Женщина погибла на месте – ВИДЕО

Управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило на своих страницах в социальных сетях видео трагического дорожно-транспортного происшествия.

На кадрах видно, как женщина среднего возраста попыталась перейти многополосную дорогу в неположенном месте - увидев приближающийся автомобиль, она неожиданно побежала вперёд и попала под машину. Водитель пытался затормозить и избежать наезда, но не успел - женщина погибла на месте.

Управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана призывает всех соблюдать правила дорожного движения.