Дензел Вашингтон поскандалил с фотографом на красной дорожке Каннского кинофестиваля – ФОТО

На Каннском кинофестивале 19 мая, во время мировой премьеры фильма «Highest 2 Lowest», произошёл инцидент с участием оскароносного актёра Дензела Вашингтона, сообщает 1news.az со ссылкой на People.

На красной дорожке фотограф настойчиво пытался привлечь внимание актёра, схватив его за руку, и получил в ответ резкий отпор. 70-летний Д.Вашингтон в тот момент общался с режиссёром фильма Спайком Ли. Когда к ним подошёл его партнёр по фильму A$AP Rocky, фотограф неожиданно схватил актёра за руку, пытаясь добиться кадра. Актер сразу же повернулся к нему, жёстко указал пальцем и потребовал остановиться.

Несмотря на кажущееся согласие, фотограф вновь повторил своё поведение, после чего актёр в раздражении вырвал руку и многократно повторил: «Stop!»

Несмотря на напряжённую сцену, представитель актера в комментарии People подчеркнул: «Это был прекрасный вечер».

Отметим, что Дензел Вашингтон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

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