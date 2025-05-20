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«Слишком дорого»: Австрия отреагировала на победу на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

First News Media14:33 - Сегодня
«Слишком дорого»: Австрия отреагировала на победу на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

Недавняя победа Австрии в конкурсе «Евровидение» вызвала не только всеобщую радость, но и обеспокоенность по поводу того, как профинансировать проведение мероприятия в следующем году.

Австрия снова в центре музыкального внимания Европы: победу на «Евровидении-2025» одержал уроженец Вены JJ с композицией «Wasted Love». Его яркое выступление принесло стране право провести юбилейный, 70-й конкурс в 2026 году.

Тем временем, общественная телерадиокомпания ORF, испытывающая финансовые трудности, оказалась в сложной ситуации: вместе с ещё не определённым городом-хозяином ей предстоит покрыть значительную часть расходов на организацию конкурса. Победа JJ (настоящее имя — Йоханнес Питч) стала для ORF не только поводом для гордости, но и серьёзным финансовым вызовом — особенно в условиях жёсткой экономии.

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF оценила общую стоимость проведения конкурса «Евровидение-2025» в 60 миллионов швейцарских франков (около 70 миллионов долларов). Теперь ORF стоит перед непростым выбором: принять у себя «Евровидение-2026», которое, к тому же, совпадает с 70-летием самого вещателя. Даже программный директор ORF Стефани Гройсс-Горовиц, приняв официальное приглашение, с иронией заметила: «Чемодан с деньгами тоже прибудет?»

По имеющимся оценкам, предполагаемые затраты ORF на проведение конкурса могут превысить 30 миллионов долларов — сумма, несравнимая с гораздо более скромными расходами на трансляцию события (менее 788 тысяч долларов). Проведение конкурса также совпадает с крупными расходами на освещение мужского чемпионата мира по футболу в Канаде, Мексике и США, а также зимних Олимпийских игр в Италии — на фоне общего сокращения бюджета на 365 миллионов долларов.

Не заставила себя ждать и реакция министра финансов Маркуса Мартербауэра, опубликовавшего ироничный пост в Instagram и отметившего, что «он голосовал за Швецию 3000 раз, чтобы избежать расходов на проведение следующего конкурса».

В подписи к публикации он добавил: «Этого было недостаточно…»

Стоит отметить, что ещё до триумфа JJ высказывались сомнения в готовности Австрии снова принять конкурс: Вена уже имеет задолженность в размере 11,9 миллиарда евро. Что ж, остаётся лишь ждать, каким будет юбилейный год «Евровидения».

Источники: TheGuardin, Profil, Instagram

Джамиля Суджадинова

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