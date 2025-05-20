Выступит ли Филипп Киркоров на фестивале Dream Fest 2025?

С 23 по 26 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025.

Организатор фестиваля Эмин Агаларов встретился сегодня с представителями ведущих азербайджанских СМИ и ответил на вопросы, связанные с предстоящим мероприятием.

Отвечая на вопрос о том, будет ли участвовать в Dream Fest 2025 народный артист РФ Филипп Киркоров, Э.Агаларов отметил следующее: «Филипп Бедросович пока на фестиваль не собирается».