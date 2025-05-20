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Араш и Айсель Теймурзаде воссоединятся на сцене в Баку? - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:12 - Сегодня
Араш и Айсель Теймурзаде воссоединятся на сцене в Баку? - ВИДЕО

С 23 по 26 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025.

Организатор фестиваля Эмин Агаларов встретился сегодня с представителями ведущих азербайджанских СМИ и ответил на вопросы, связанные с предстоящим мероприятием.

Отметим, что на открытии фестиваля после долгого творческого перерыва на большой сцене состоится выступление звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде (AySel) - напомним, что на конкурсе в Москве она в дуэте с Арагви завоевала третье место.

«Общаемся с Арашем по поводу его участия в фестивале, есть логистические сложности. Если все разрешится, то на Dream Fest 2025 Араш споет и с AySel и с Jony, с которым у него недавно был выпущен дуэт».

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