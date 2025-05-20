Вдова Элвиса Пресли может посетить Баку

С вдовой Элвиса Пресли, актрисой и продюсером Присциллой Пресли, ведутся переговоры о визите в столицу Азербайджана.

Об этом рассказал бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов на встрече с представителями ведущих азербайджанских СМИ.

Если приезд будет согласован, Присцилла Пресли примет участие в торжественной закладке именной звезды Элвиса Пресли на Аллее славы в Sea Breeze. Церемония станет частью проекта по увековечиванию легенд мировой культуры на берегу Каспия.