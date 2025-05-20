Стал известен бюджет одного фестивального дня Dream Fest

С 23 по 26 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025.

Организатор фестиваля Эмин Агаларов встретился сегодня с представителями ведущих азербайджанских СМИ и ответил на вопросы, связанные с предстоящим мероприятием.

Говоря о Dream Fest 2024, Э.Агаларов заявил следующее: «В прошлом году планировали 8 миллионов долларов, но в итоге он обошёлся нам в 14,5 миллионов долларов. Бюджет сильно увеличился, потому что были непредвиденные расходы, поэтому прошлогодний фестиваль был убыточным, в связи с этим количество фестивальных дней в этом году сокращено».

Напомним, что в прошлом году международный фестиваль длился 6 дней, а в этом году будет длится 4 дня.

«Каждый день фестиваля обходится в 1,5 млн долларов - сцена, звук, свет, логистика, персонал и т.д.» - отметил Эмин Агаларов, подчеркнув, что мероприятие является отличным промо для города-курорта Sea Breeze.