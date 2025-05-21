Москвичи просят назвать станцию метро именем Муслима Магомаева – ВИДЕО

Память легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева предлагают увековечить в названии одной из станций метро в столице России, в которой уже есть сквер М.Магомаева, а также памятник певцу, установленный в нем.

С инициативой выступили журналистка Эмилия Деменцова и режиссер Тарлан Расулов, сообщает 1news.az со ссылкой на «Москвич Mag».

«Мы запускаем важную и идущую от сердца инициативу… Это не просто дань памяти выдающемуся артисту, но и знак настоящей дружбы между Россией и Азербайджаном», — отмечает Э.Деменцова.

Предлагаемое название для станции метро «Магомаевская» - петиция о присвоении одной из станций метро имени Муслима Магомаева пока проходит модерацию, а обращение в департамент культуры уже направлено; по закону оно должно быть рассмотрено в течение 30 дней.

Авторы обращения напоминают, что М.Магомаев жил в Москве, а песня «Лучший город Земли» - неофициальный гимн Москвы - наиболее узнаваема именно в его исполнении.