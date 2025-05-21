 Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже

Феликс Вишневецкий16:15 - Сегодня
Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже

Комиссия по связям с социальными медиа при Совете прессы Азербайджана неоднократно призывала пользователей социальных сетей и активистов гражданской журналистики проявлять осторожность при публикации материалов, касающихся различных событий и процессов, уважать честь и достоинство людей, а также соблюдать принцип неприкосновенности частной жизни.

Об этом говорится в сообщении вышеупомянутой комиссии, опубликованном на официальном сайте Совета прессы.

В сообщении также отмечается следующее: «Комиссия также рекомендовала не допускать пропаганды преступлений, насилия, жестокости и суицида, избегать использования оскорбительных и вульгарных выражений, не распространять информацию о личной жизни детей и воздерживаться от распространения вредной информации, которая может причинить им вред или негативно повлиять на их морально-психологическое состояние. В целом в рекомендациях Совета прессы подчёркивается, что пользователи социальных сетей не должны способствовать возникновению напряжённости в обществе».

В сообщении с сожалением подчеркивается, что «во многих случаях мы становимся свидетелями равнодушного отношения к призывам и рекомендациям»: «Информационная манипуляция, наблюдаемая вокруг случая смерти подростка в Гяндже, служит подтверждением нашего мнения. Некоторые пользователи социальных сетей, а также каналы и аккаунты неизвестного происхождения на YouTube и TikTok распространяют неподтверждённые мнения о деталях произошедшего. При этом неоднократно подчёркивалась и обосновывалась необходимость распространения информации по уголовным делам только с подтверждения официальных государственных органов в период расследования. В настоящем случае это требование игнорируется, более того, создаются различные сценарии, направленные на пропаганду криминального образа жизни. Складывается впечатление, что произошедшее событие кому-то выгодно, и эти лица сознательно пытаются создать искусственный ажиотаж в обществе».

Комиссия по связям с социальными медиа при Совете прессы Азербайджана призывает пользователей социальных сетей учитывать все вышеуказанное, в чувствительных ситуациях ссылаться только на официальную информацию и избегать распространения данных, способных вызвать путаницу в обществе и искажать действительность. Комиссия также напоминает о существовании в азербайджанском законодательстве адекватных мер борьбы с информационными манипуляциями и дезинформацией и в целом призывает членов общества проявлять ответственное поведение.

Поделиться:
227

Актуально

Повестка Президента

Общие принципы и национальные интересы: Баку и Будапешт отвечают на глобальные ...

Мнение

Торжество справедливости: напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист ...

Экономика

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку в ...

Политика

Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

Общество

В Азербайджане задержан сетевой шантажист

Национальный лидер туркменского народа поздравил Ильхама Алиева

«Он с улыбкой доставал тело из Куры»: Отец убитой девушки - ВИДЕО

Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно

Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дочери на чемпионате мира по кунг-фу - ФОТО - ВИДЕО

Шокирующее заявление министра: пластическая операция, закончившаяся смертью, проводилась на кухне - ВИДЕО

Обнародован прогноз погоды на завтра

Последние новости

В Азербайджане задержан сетевой шантажист

Сегодня, 17:49

Лавров: Москва и Ереван предельно откровенно обсуждают расхождения в позициях

Сегодня, 17:47

Мирзоян: Армения недовольна ОДКБ

Сегодня, 17:46

Национальный лидер туркменского народа поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:43

Актау объявлен «культурной столицей тюркского мира» на 2025 год

Сегодня, 17:19

Мирзиёев предложил подписать в Баку Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств

Сегодня, 16:52

В Турции задержаны 298 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Сегодня, 16:45

За казнью террориста, напавшего на посольство АР в Иране, наблюдали два азербайджанских дипломата и адвокат

Сегодня, 16:41

Торжество справедливости: напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист понес заслуженное наказание

Сегодня, 16:36

В Будапеште дан официальный ланч в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Он с улыбкой доставал тело из Куры»: Отец убитой девушки - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже

Сегодня, 16:15

Лавров обсудит российско-украинское урегулирование с Фиданом

Сегодня, 16:10

Москвичи просят назвать станцию метро именем Муслима Магомаева – ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку в увеличении нефтяного экспорта в Европу

Сегодня, 16:00

Пакистан пригрозил мощным ответом, если Индия нарушит прекращение огня

Сегодня, 15:55

Израиль ликвидировал инженера-ракетчика «Хезболлы» на юге Ливана

Сегодня, 15:51

Москва упрекнула Иреван за покупку оружия у Франции

Сегодня, 15:45

На неформальном саммите ОТГ в Венгрии принята Будапештская декларация

Сегодня, 15:40

В Лянкяране двое друзей пытали и снимали на видео 33-летнего мужчину

Сегодня, 15:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50