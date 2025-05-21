Совет прессы об информационной манипуляции вокруг смерти подростка в Гяндже

Комиссия по связям с социальными медиа при Совете прессы Азербайджана неоднократно призывала пользователей социальных сетей и активистов гражданской журналистики проявлять осторожность при публикации материалов, касающихся различных событий и процессов, уважать честь и достоинство людей, а также соблюдать принцип неприкосновенности частной жизни.

Об этом говорится в сообщении вышеупомянутой комиссии, опубликованном на официальном сайте Совета прессы.

В сообщении также отмечается следующее: «Комиссия также рекомендовала не допускать пропаганды преступлений, насилия, жестокости и суицида, избегать использования оскорбительных и вульгарных выражений, не распространять информацию о личной жизни детей и воздерживаться от распространения вредной информации, которая может причинить им вред или негативно повлиять на их морально-психологическое состояние. В целом в рекомендациях Совета прессы подчёркивается, что пользователи социальных сетей не должны способствовать возникновению напряжённости в обществе».

В сообщении с сожалением подчеркивается, что «во многих случаях мы становимся свидетелями равнодушного отношения к призывам и рекомендациям»: «Информационная манипуляция, наблюдаемая вокруг случая смерти подростка в Гяндже, служит подтверждением нашего мнения. Некоторые пользователи социальных сетей, а также каналы и аккаунты неизвестного происхождения на YouTube и TikTok распространяют неподтверждённые мнения о деталях произошедшего. При этом неоднократно подчёркивалась и обосновывалась необходимость распространения информации по уголовным делам только с подтверждения официальных государственных органов в период расследования. В настоящем случае это требование игнорируется, более того, создаются различные сценарии, направленные на пропаганду криминального образа жизни. Складывается впечатление, что произошедшее событие кому-то выгодно, и эти лица сознательно пытаются создать искусственный ажиотаж в обществе».

Комиссия по связям с социальными медиа при Совете прессы Азербайджана призывает пользователей социальных сетей учитывать все вышеуказанное, в чувствительных ситуациях ссылаться только на официальную информацию и избегать распространения данных, способных вызвать путаницу в обществе и искажать действительность. Комиссия также напоминает о существовании в азербайджанском законодательстве адекватных мер борьбы с информационными манипуляциями и дезинформацией и в целом призывает членов общества проявлять ответственное поведение.