Мирзоян: Армения недовольна ОДКБ

Армения недовольна реакцией ОДКБ на определенные события в стране и поэтому заморозила свое участие в организации, но далеко идущие выводы из этого делать не стоит.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Это не секрет, что Армения недовольна реакцией ОКДБ на очень определенные события. И также известно, что мы заморозили нашу деятельность в рамках этой организации. Здесь, на этом этапе, каких-то далеко идущих выводов я делать не буду. Но хочу согласиться с министром Лавровым, что наши обсуждения (в вопросе сотрудничества России и Армении в области безопасности – рад.) очень конструктивные, непрерывные», - сказал он.

Мирзоян подчеркнул, что эти обсуждения затрагивают как «компоненты проблемных вопросов, так и компоненты положительных, динамичных вопросов». «Здоровые, рабочие отношения и здоровые, рабочие обсуждения», - добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Иреван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку организация создала угрозы для суверенитета республики.

Источник: ТАСС