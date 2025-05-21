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Стало известно, почему в этом году на фестивале Dream Fest меньше иностранных звезд – ФОТО

Феликс Вишневецкий10:34 - Сегодня
Стало известно, почему в этом году на фестивале Dream Fest меньше иностранных звезд – ФОТО

С 23 по 26 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025.

Организатор фестиваля Эмин Агаларов встретился с представителями ведущих азербайджанских СМИ и ответил на вопросы, связанные с предстоящим мероприятием.

В разговоре с журналистами Э.Агаларов рассказал о заметных изменениях в формате Dream Fest 2025 - сокращено число участников, но при этом увеличилась продолжительность их выступлений на фестивальной сцене. По его словам, в этом году на фестивале выступят многие артисты, которых не было в прошлогоднем лайнапе и которые вообще впервые примут участие в фестивале в Баку.

Затронул Эмин Агаларов и тему участия иностранных исполнителей в фестивале – отметим, что в этом году их число меньше, чем в прошлом. Сокращение иностранных участников Dream Fest 2025 Э.Агаларов назвал осознанным решением, подчеркнув, что у иностранцев сложные райдеры и логистика, а также немало времени уходит на монтаж сцены до и после выступления того или иного артиста.

Смена формата фестиваля коснулась и сцены – если в прошлом году было две сцены, то в текущем году останется одна, которая станет еще больше. По словам организатора фестиваля, все звездные участники будут выступать на ней.

«У нас такое количество артистов, при котором монтаж сцены не будет создавать значительных пауз, которые можно вырезать в телевизионной версии, но они критичны для аудитории в зале. В 2025 году фестиваль станет более динамичным – меньше артистов, но их выступления станут более длительными. Если раньше пели по 2-3 песни, то сейчас будут исполнять по 4-5 – шоу получится полноценным. К примеру, если Николь Шерзингер в прошлом году исполнила лишь несколько своих песен, то в этом году у нее отдельный концертный блок», - рассказал Эмин Агаларов.

Отметим, что на данный момент в лайнапе фестиваля значатся следующие иностранные артисты – Николь Шерзингер, Алессандро Сафина, In Grid, Ottowan, Haddaway, Sandra и т.д.

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