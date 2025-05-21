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Российские актеры: «С нетерпением ждем встречи со зрителями в Баку» - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:36 - Сегодня
Российские актеры: «С нетерпением ждем встречи со зрителями в Баку» - ФОТО – ВИДЕО

Известные российские актеры записали видеообращение, в котором приглашают всех жителей Баку и гостей азербайджанской столицы на большие гастроли Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом», которые пройдут с 30 мая по 2 июня в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре.

Гастроли организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

Задействованные в спектаклях известные российские артисты обратились к бакинским зрителям с тёплым приветом из Санкт-Петербурга - они признались, что очень соскучились по Баку и его жителям и с нетерпением ждут встречи.

Отметим, что бакинским зрителям будут представлены спектакли «Остров сокровищ», «Душечка» и «О чем говорят мужчины и женщины».

Спектакль «Душечка» (16+) поставлен по пьесе Виктора Бугакова по одноименному рассказу Антона Чехова. Режиссер - Александра Мамкаева, сценография - Ирина Бируля, художник по костюмам - Мария Седых. Это лирическая комедия, наполненная иронией, тонким «чеховским» юмором, музыкой и красотой.

Сюжет: По молодости наша Душечка вышла замуж за квартиранта из флигеля Кукина и страстно полюбила театр. Затем стала женой соседа Пустовалова – и научилась разбираться в лесозаготовках. Вскоре сошлась «по-граждански» со Смирниным и уже была готова стать его правой рукой в ветеринарном деле. Но… «Какая ветреная», - скажете вы. А вот и нет. Душечка не хладнокровная расчетливая хищница! Она просто «постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого». Действительно, а как на свете без любви прожить?

В ролях – заслуженные артисты России Анатолий Дубанов, Александр Павельев, Валерий Соловьев, заслуженная артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, актеры Виктория Зайцева, Арсений Воробьев, Александр Плаксин, Егор Лесников, Костя Ионкин.

Показ - 31 мая в 19.00.

Спектакль «О чем говорят мужчины и женщины» (18+) поставлен по пьесе Ясмины Реза. Режиссер - Анджей Бубень, сценография и костюмы - Петр Окунев, Ольга Шаишмелашвили. Это сатирическая комедия, с юмором, тонким как лезвие бритвы.

Сюжет: История о различиях между двумя парами родителей. После того, как двое мальчишек подрались на игровой площадке, родители «жертвы» приглашают родителей «обидчика» к себе домой, чтобы уладить конфликт. Вежливая дискуссия о воспитании детей перерастает в настоящую словесную баталию, в которой все четверо взрослых показывают свое истинное лицо.

В ролях - заслуженный артист России Валерий Соловьев, заслуженные артисты Санкт-Петербурга Наталья Парашкина и Юрий Елагин, актриса Алла Еминцева.

Показ - 1 июня в 19.00.

Спектакль «Остров сокровищ» (6+) поставлен роману Роберта Льюиса Стивенсона. Режиссер - заслуженный артист России Анатолий Дубанов, сценография и костюмы - Вера Курицына.

Сюжет: В руки юного Джима Хокинса попадает карта с указанием точных координат места, где капитан Флинт спрятал клад. Как тут усидеть дома?! Джим с друзьями отправляется в опасное морское путешествие к необитаемым берегам Острова Сокровищ. По пути они сразятся с настоящими пиратами, съедят пуд соли и споют веселую песенку морских бродяг: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Веселый и красочный спектакль для тех, кто готов отправиться навстречу приключениям!

В ролях - заслуженный артист России Александр Павельев, актеры Игорь Гоппиков, Дмитрий Ладыгин, Андрей Архипов, Егор Лесников, Дехиар Гусев, Олег Коробкин, Мария Рубина, Виктория Зайцева.

Показы: 31 мая в 12.00 и 1 июня в 12.00.

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