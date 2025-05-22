Погода на пятницу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 23 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром северо-восточный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 15 - 17 градусов тепла, днём - 24–29 градусов.

Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет на уровне 70-75 %, днём - 45–50 %.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днём -26-31 градус, в горных районах ночью – 5-10 градусов, днём – 15-20 градусов тепла.