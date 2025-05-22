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Кино на неделю: Том Круз спасает мир от ИИ и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:56 - Сегодня
Кино на неделю: Том Круз спасает мир от ИИ и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Жанр - боевик, триллер, приключения (Великобритания, США)

Режиссер - Кристофер Маккуорри

В главных ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Эсай Моралес, Пом Клементьефф, Генри Черни, Холт Маккэллани

Рейтинги: Кинопоиск - 7,3/10, IMDb - 7,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Итан Хант пытается разыскать инновационный искусственный интеллект, угрожающий существованию всего мира.

«Cənnət yuxusu»

Жанр - биография

Режиссер - Эльхан Джафаров

В главных ролях: Эльшан Рустамов, Мирсенан Казымлы, Исмаил Казымлы, Юнис Небизаде, Манаф Дадашов.

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм начинается с личного пути автора Мирзы Кадыма Эривани - следуя за письмом, он оказывается в самом сердце Кавказа, в жизни забытого мастера. Поток времени и памяти, олицетворённый образом почтальона, переносит нас в 1830-е годы: здесь молодой Кадым, движимый страстью к искусству, стремится изменить свою судьбу. Его мир зажат между религиозными запретами, социальными ограничениями и культурными противоречиями, но он пытается увековечить красоту с помощью живописи.

«Лило и Стич»

Жанр - фантастика, комедия, семейный (США)

Режиссер - Дин Флейшер-Кэмп

В главных ролях: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Крис Сандерс, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс, Эми Хилл

Рейтинги: IMDb - 7,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Игровой ремейк классического анимационного фильма Disney 2002 года. Шестилетняя гавайская девочка Лило, живущая с сестрой Нани после смерти родителей, сталкивается с одиночеством и непониманием. Однажды она находит в приюте необычного «пса», который оказывается инопланетянином по имени Стич, созданным для разрушений. Несмотря на хаос, который он приносит, между ними завязывается крепкая дружба.

«Semur 5: Cin tohumu»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Ахмет Арслан

В главных ролях: Мустафа Ялчын, Элиф Оздемир, Дениз Эрчин

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Это пятая часть турецкой серии фильмов ужасов «Semur» - очередная история будет связана с древними проклятиями, оккультными ритуалами и столкновением с джиннами.

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