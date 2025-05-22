Кадры из соцсетей раскрыли точку сбыта наркотиков в жилом доме в Баку - ВИДЕО

В социальных сетях были распространены кадры, на которых неизвестные лица употребляют наркотические вещества и совершают другие неадекватные действия в подъезде одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы.

Эти кадры были проверены, и в связи с информацией о частом пребывании наркозависимых в указанном жилом доме, сотрудники районного управления полиции взяли территорию под наблюдение, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Было установлено, что в одной из квартир этого дома имеются обоснованные подозрения в организации сбыта наркотических средств – в ходе продолжения оперативных мероприятий был задержан и арестован 38-летний Эльгюн Алиев, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, у которого были изъяты 1 килограмм 550 граммов наркотического средства героина, 1 килограмм 300 граммов психотропного вещества метамфетамина и электронные весы.

В настоящее время вокруг жилого дома продолжаются профилактические меры - по факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.