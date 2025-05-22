У Свинки Пеппы родилась младшая сестра - ФОТО - ВИДЕО

У главной героини мультсериала «Свинка Пеппа» появилась младшая сестра по имени Иви.

Новость о рождении Иви сообщили в эфире программы Good Morning Britain - девочка родилась 19 мая в Лондоне, в престижном родильном отделении, где рожали и члены королевской семьи - имя Иви выбрали в честь тёти Мамы Свинки.

О беременности Мамы Свинки стало известно в феврале, а пол ребёнка раскрыли в апреле, пока новорожденную не показывают в мультфильме - зрители увидят её только осенью. Однако уже 30 мая в кинотеатрах выйдет специальный часовой выпуск «Пеппа встречает малыша», где семья познакомится с новым членом, появившимся в шоу впервые спустя более 20 лет с премьеры мультсериала.

Создатели отмечают, что Пеппа и Джордж в восторге, а Папа Свин готовится к первому телеинтервью.

Британский анимационный сериал «Свинка Пеппа» (Peppa Pig) впервые вышел в эфир в 2004 году и быстро стал мировым хитом. Создатели шоу - Невилл Астли и Марк Бейкер. Сюжет строится вокруг любознательной маленькой свинки по имени Пеппа, которая живёт с мамой, папой и младшим братом Джорджем.

Каждая серия - это короткая история из повседневной жизни Пеппы: прогулки, игры, встречи с друзьями, посещение бабушки и дедушки. Простота сюжета, добрый юмор и яркая визуальная стилистика сделали мультфильм любимым среди дошкольников по всему миру. Шоу переведено на десятки языков и транслируется в более чем 180 странах. Помимо телешоу, у «Свинки Пеппы» есть целая медиа-империя: игрушки, книги, тематические парки и даже театральные постановки.

Персонажи, включая Пеппу, Джорджа, Мамy и Папy Пиг, стали узнаваемыми героями, а фразы из мультфильма - крылатыми выражениями для миллионов детей.