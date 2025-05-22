Ансамбль старинных музыкальных инструментов успешно выступил в Таджикистане – ВИДЕО

В Дангаре в рамках Дней азербайджанской культуры состоялся очередной концерт азербайджанских музыкантов.

На этот раз Ансамбль старинных музыкальных инструментов Азербайджана выступил с яркой и разнообразной музыкальной программой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Перед концертом с приветственными словами выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и глава исполнительной власти города Дангара Сиджойдин Саломзаде.

Затем состоялся концерт ансамбля старинных музыкальных инструментов, чьи музыкальные номера были приняты на ура местной публикой.