Из ресторана в Азербайджане в британский заповедник: Медведи Бенджи и Балу начинают новую жизнь – ВИДЕО

Бенджи и Балу - два бурых медведя, которые долгое время провели в тесной клетке при одном из ресторанов в Азербайджане, став живыми экспонатами для привлечения посетителей.

Без доступа к природной среде, без надлежащего ухода и свободы, они жили в условиях, далеких от нормальных для диких животных – напомним, что их судьба изменилась благодаря зоозащитникам и международной кампании в их поддержку, в результате которой было собрано 150 тысяч фунтов стерлингов (около 344 тыс. манатов). Первым шагом стало извлечение медведей из ресторана и их транспортировка во временное убежище - закрытую, но безопасную зону, где специалисты следили за их здоровьем и адаптацией, где Бенджи и Балу получили полноценное питание, ветеринарный уход и, главное, шанс на новую жизнь и теперь же их ждёт настоящий дом.

При поддержке одной из крупнейших грузовых авиакомпаний Европы для медведей был организован специальный перелёт из Азербайджана в Великобританию - компания не только согласилась доставить Бенджи и Балу, но и заранее перевезла в страну специально сконструированные клетки для их безопасной транспортировки, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение природоохранного центра Wildheart Animal Sanctuary.

Перелёт охватывает почти 3 000 миль и займёт около 5–6 часов. По прибытии в Великобританию медведей ждёт наземное путешествие через страну и переправа через пролив Солент на остров Уайт, где расположен их новый дом - природный заповедник.

При благополучном оформлении всех документов Бенджи и Балу прибудут в заповедник уже в июне этого года.