Названа дата премьеры продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ВИДЕО

Кинокомпания Disney официально объявила дату премьеры продолжения культовой комедийной драмы «Дьявол носит Prada».

Фильм выйдет в кинотеатрах 1 мая 2026 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Напомним, что о планах на сиквел стало известно ещё в 2023 году - ожидается возвращение в проект Мерил Стрип и Эмили Блант, однако состав актёров пока официально не подтверждён.

Стэнли Туччи, сыгравший Найджела в оригинальном фильме, в интервью Variety заявил следующее: «Я знаю, что работа над проектом идёт. Если он состоится, я буду счастлив, но сейчас ничего сказать не могу - иначе отправят в тюремный изолятор для актёров».

Фильм 2006 года был основан на романе Лорен Вайсбергер и рассказывал о молодой журналистке (в исполнении Энн Хэтэуэй), которая устраивается помощницей к безупречно стильному и безжалостному редактору модного глянца Миранде Пристли (Мерил Стрип).

По информации издания, в продолжении Миранде Пристли предстоит справляться с упадком традиционной журнальной индустрии и противостоять героине Эмили Блант, которая теперь занимает высокую должность в люксовом холдинге - и именно её рекламные бюджеты нужны Миранде, чтобы выжить.

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