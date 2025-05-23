Народную артистку Наибу Аллахвердиеву избил бывший муж

Народная артистка Азербайджана Наиба Аллахвердиева обратилась с жалобой в правоохранительные органы на бывшего мужа Юсифа Исмайлова.

Qaynarinfo.az сообщает о том, что Н.Аллахвердиева обвинила бывшего мужа в применении физического насилия – отмечается, что инцидент произошел в селе Турист Хачмазского района в доме актрисы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 5 мая бывшие супруги поехали из Баку в Хачмаз, чтобы заняться ремонтными работами в доме актрисы, где между ними произошёл конфликт.

В своих показаниях Н.Аллахвердиева сообщила, что ссора началась после того, как Ю.Исмайлов отказался работать и выразил желание покинуть дом. По её словам, сначала он ударил её по щеке, а затем начал тянуть за волосы и за воротник, толкнув её. В результате актриса ударилась лицом о дверь и получила травму. Сам обвиняемый заявил, что 9 мая 2025 года, вечером, во время попытки вернуться в Баку между ним и потерпевшей произошёл конфликт - он утверждает, что не поднимал руку на Наибу Аллахвердиеву и не наносил ей умышленных ударов.

Суд признал Юсифа Исмайлова виновным по статье 157 Кодекса об административных правонарушениях (побои) и постановил назначить ему 15 суток административного ареста.