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Халит Эргенч получил тюремный срок – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:25 - Сегодня
Халит Эргенч получил тюремный срок – ФОТО

Известные турецкие актеры Халит Эргенч («Великолепный век») и Рыза Коджаоглу («Кузей Гюней») получили тюремные сроки за ложные показания.

Актёры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу были приговорены к лишению свободы по делу о ложных показаниях, которые они, по версии обвинения, дали в рамках расследования против менеджера Айше Барым, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Суд приговорил Х.Эргенча к 1 году 10 месяцам и 15 дням, а Р.Коджаоглу - к 1 году и 8 месяцам лишения свободы - однако в обоих случаях было принято решение об отсрочке оглашения приговора, что означает, что наказание может не вступить в силу, если в течение испытательного срока они не совершат новых правонарушений.

Во время заседания Х.Эргенч отрицал вину, заявив: «Я сказал правду, на вопросы отвечал честно. Если бы меня спросили, я бы спокойно рассказал всё, скрывать было нечего». Услышав приговор, актёр с досадой переспросил у судьи: «То есть, я солгал?» и выразил намерение обжаловать решение.

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