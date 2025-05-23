В эти дни в Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии выпустила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой вечером 24 мая и 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Северо-западный ветер ожидается в Баку и на Абшероне, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Джульфе, Ордубаде, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Хызы, Гусаре, Гобустане, Нефтчале, Сальянe, Нафталане, Гяндже, Геранбое, Гёйгёле, Евлахе, Гаджигабуле, Дашкесане, Мингячевире и Шеки. Скорость ветра составит от 13,9 до 20,7 м/с.