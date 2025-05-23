Группа Mamagama анонсировала выход дебютного альбома – ВИДЕО

Азербайджанская группа Mamagama, представлявшая страну на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», готовит к выходу свой первый мини-альбом.

Об этом музыканты сообщили в социальных сетях, опубликовав аудио-анонс будущего релиза. EP получил название «37» - дата выхода пока не раскрывается, но судя по тизеру, релиз ожидается уже скоро.

Напомним, что Mamagama не удалось пройти в финал «Евровидения», однако группа запомнилась зрителям необычной визуальной эстетикой и авторским звучанием.

*EP (Extended Play) - это музыкальный релиз, который длиннее сингла, но короче полноценного альбома. Обычно в EP входит 3–6 треков и он длится примерно 10–25 минут.



